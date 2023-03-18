Им кормили даже детей: какой продукт шокировал туристов в СССР

Посещение Советского Союза для многих иностранцев оказывалось шокирующим опытом. Туристов поражало устройство общества, развивающаяся культура, а также продукты питания, которые на их родине нередко считались деликатесами.

Так, гости из США были в шоке от того, как доступна в СССР черная икра. У себя дома они могли распробовать ее лишь за огромные деньги, тогда как в Москве цена баночки равнялась примерно 35 центам. Купить же деликатес можно было в большинстве магазинов без очередей и ограничений.

Удивляло их и то, что советские врачи рекомендовали икру в качестве лекарства. Считалось, что в продукте содержится большое количество микроэлементов и железа, поэтому ее назначали, например, при анемии. Спортсмены же получали ее в качестве разрешенного допинга: на Олимпиаде в Сеуле в 1988 году каждому атлету было доступно неограниченное количество деликатеса.