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Илон Маск сыграл самого себя в «Железном человеке 2», но в топ-3 любимых фильма миллиардера нет ни одного блокбастера Marvel

20 июля 2025 14:15
Илон Маск сыграл самого себя в «Железном человеке 2», но в топ-3 любимых фильма миллиардера нет ни одного блокбастера Marvel

Гений, плейбой, филантроп оказался поклонником других популярных франшиз.

Он вдохновил образ Тони Старка, появился в кадре с самим Железным человеком и в целом выглядит как персонаж комикса, попавший в реальность. Однако Илон Маск — не фанат Marvel.

Зато настоящую привязанность миллиардер не раз демонстрировал к куда менее пафосным (и куда более атмосферным) картинам. Хотя без известных франшиз дело не обошлось — Маск все-таки вырос на научной фантастике и техноутопиях.

1 место — «Звездные войны. Эпизод IV: Новая надежда» (1977)

«Звездные войны» — первый фильм, который я увидел в кино», — рассказывал Маск в подкасте Full Send.

Илон Маск сыграл самого себя в «Железном человеке 2», но в топ-3 любимых фильма миллиардера нет ни одного блокбастера Marvel

Ему было всего шесть лет, он жил тогда в ЮАР, и, по его словам, именно эта космическая опера с джедаями, лазерными мечами и взрывами Звезды Смерти заложила в нем тягу к ракетам и мечту о других планетах. Космос, технологии, борьба с тиранией — все как он любит.

И, вероятно, никакой CGI-Халк никогда не переплюнет для него старую добрую «Новую надежду». Именно с нее началась не только эпоха блокбастеров, но и путь Маска к SpaceX.

2 место — «Паразиты» (2019)

Тонкая, злая, неожиданная. Маск назвал ее своим любимым фильмом 2019 года, и его можно понять. Корейская трагикомедия про социальное неравенство и разбитые мечты понравилась даже тем, кто сидит на верхушке экономической пирамиды.

Илон Маск сыграл самого себя в «Железном человеке 2», но в топ-3 любимых фильма миллиардера нет ни одного блокбастера Marvel

Маск восхищался смелостью режиссера Пон Чжун Хо и самим сюжетом «Паразитов»: здесь нет привычного «хорошие против плохих» — вместо этого вас затягивает в медленный, пугающе правдоподобный ад. Сюжет, где границы между жертвами и хищниками стираются, запал миллиардеру в душу. Это именно тот случай, когда мозги для Илона важнее взрывов.

3 место — «Топ Ган: Мэверик» (2022)

Этот сиквел по всем канонам голливудской ностальгии был снят ради тех, кто скучал по Тому Крузу в кабине и фразе «пора зажигать». Потому Маск предсказуемо остался в щенячьем восторге.

Возможно, дело в идее полетов на грани возможного — она Маску явно близка. Или в том, как фильм воспевает индивидуальность, мастерство, лидерство — все то, что он сам считает важнейшими добродетелями.

Илон Маск сыграл самого себя в «Железном человеке 2», но в топ-3 любимых фильма миллиардера нет ни одного блокбастера Marvel

Видимо, миллиардеру понравилась дисциплина, дерзость и тот самый «вперед и вверх» — мантра, которой Маск вполне может подписывать свои письма сотрудникам SpaceX. Как-никак, «Топ Ган» — это про людей, которые хотят летать не только физически, но и ментально.

А любимый сериал у Маска — «Черное зеркало»

Сюрприза нет: именно это мрачное, технофутуристическое шоу он называл лучшим в 2019 году. «Черное зеркало» — сериал, который как будто создан специально для Илона: он одновременно предупреждает и восхищает, пугает технологиями и играет с ними как с игрушками.

Илон Маск сыграл самого себя в «Железном человеке 2», но в топ-3 любимых фильма миллиардера нет ни одного блокбастера Marvel

Здесь обсуждают нейросети, чипы в мозге, симуляции, рейтинги в соцсетях и прочие идеи, которые Маск потом пытается реализовать в жизни. Это зеркало, в которое он, похоже, смотрит регулярно. Сериал о будущем — от человека, который сам живет на несколько лет тому вперед относительно всех остальных.

Ранее мы писали: Одни скажут — попса, другие — классика: Илон Маск оказался фанатом аниме, но «Поднятие уровня» или «Дандадан» в его топ-7 не ищите

Фото: Кадр из фильма «Мачете убивает» (2013) и других фильмов и сериалов
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
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