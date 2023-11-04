Икона стиля превратилась в дряхлую старушку: вот как выглядит голливудская любовница Кончаловского

С Ширли Маклейн Андрей Кончаловский прожил больше года. Бурный роман успешной голливудской актрисы и режиссера из СССР начался в 80-х, когда Кончаловский оставил Вивиан Годе, которая, кстати, была богатой наследницей голубых кровей.

Маклейн тогда уже была большой звездой и иконой стиля в США. Актриса кружила головы множеству мужчин из разных стран и разных социальных прослоек. Но среди всех разглядела и выделила именно советского режиссера. Но, скорее всего, актрисой двигали не романтические чувства, а модные веяния.

В тот период в Голливуде привечали «русских любовников». Жертвой такой странной моды могла стать и Маклейн. Однако близкие к паре не отрицали: в их отношениях действительно царила страсть, даже была любовь.

Но частые ссоры привели к разрыву. Глядя на свежие фото голливудской иконы, становится ясно, что, оставив ее, Кончаловский не прогадал. Выглядит звезда сегодня не лучшим образом.