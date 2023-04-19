Икона стиля «для тех, кому за...»: к модным советам этой красавицы стоит прислушаться
Разнесла все мифы о возрасте в пух и прах.
Многие женщины уверены, что после 50 лет о своей красоте можно забыть. Но Петра Динерс с этим категорически не согласна: несмотря на свой солидный возраст, она остается иконой стиля и примером для подражания.
Немка не боится экспериментов и зачастую сочетает несочетаемое. Свои фото в модных образах Петра выкладывает в соцсети, и каждый ее пост производит фурор среди подписчиков. Она разбивает все мифы о «женщинах за...» в пух и прах. Так в чем же секрет Динерс?
Петра умеет сделать свой образ многослойным. Такой лайфхак не только подчеркивает стиль, но и помогает скрыть недостатки фигуры. Например, простую комбинацию из джинсов и пальто Динерс умело разбавила сумкой зеленого цвета — и образ стал намного интереснее. Главный принцип Петры таков: все внимание на детали.
Сегодня Динерс известна далеко за пределами родной Германии, а число ее подписчиков регулярно растет. Вот что пишут о ней пользователи Сети:
«Восхитительная женщина», «Красиво и стильно, хотелось бы надеть многие вещи», «Вывод только один: чтобы элегантно выглядеть в возрасте 50+, надо быть худой».