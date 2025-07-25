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ИИ снова взялся за советское кино: попробуйте угадать 5 культовых фильмов по рисункам нейросети (тест)

25 июля 2025 21:01
ИИ снова взялся за советское кино: попробуйте угадать 5 культовых фильмов по рисункам нейросети (тест)

На этот раз хотя бы получилось красиво. А вот понятно ли — сейчас проверим.

Нейросети уже вполне неплохо умеют рисовать, но их интерпретации знакомых образов часто выглядят странно и забавно. Мы взяли кадры из советских фильмов и пропустили их через ИИ — получились абстрактные, но узнаваемые (иногда) изображения. Сможете ли вы угадать, какие фильмы скрываются за этими цифровыми фантазиями?

В тесте вас ждут 5 работ нейросети разной степени сложности: где-то угадать легко, а где-то придётся напрячь воображение. Это проверка не только знания кино, но и способности находить логику в, казалось бы, случайных формах и цветах.

Не переживайте, если какие-то картинки покажутся слишком зашифрованными — в конце концов, ИИ пока только учится пониманию киноискусства. Ну что, готовы посмотреть на советское кино глазами ChatGPT? Тогда вперед.

Ранее мы писали: Тест для поклонников кино СССР: выберите любимый фильм, а ИИ расскажет главное про ваш характер

Фото: Legion-Media
Ольга Назарова
Ольга Назарова
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