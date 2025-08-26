ИИ решил выбрать лучшую экранизацию «Мастера и Маргариты» и... сломался: Кара, Бортко и Локшин нейронку разочаровали — ругает даже Безрукова

Великий и ужасный роман Булгакова — проклятие для любого режиссера. Кажется, вот он, готовый сценарий с бессмертными диалогами, вот они, образы, просящиеся на пленку. Ан нет. Каждая попытка экранизации оборачивается если не провалом, то как минимум спорной работой, заставляющей искусственный интеллект — эталон беспристрастности — буквально «коротить» от бессилия.

Мы попросили нейросеть проанализировать три самых популярных адаптации «Мастера и Маргариты», и сперва нейросеть выдала «вердикт»: «Ошибка. Перегрузка серверов».

Совпадение ли, или нет — но оценить по-своему культовые фильмы и сериалы про Воланда и всех-всех-всех ИИ удалось далеко не с первого раза. Но, все-таки, удалось.

Юрий Кара (1994): как убить иронию мрачной серьезностью

Возьмем для начала самую долгожданную и несчастную — версию Юрия Кара. Его «Мастер и Маргарита» — наглядное пособие о том, как можно обладать блестящим актерским составом и при этом растерять всю магию текста.

По словам нейронки, булгаковская ирония и мистический сюрреализм тонут в непробиваемой серьезности. Создается впечатление, что режиссер так испугался масштаба произведения, что решил зачитать его как прокурорскую речь — без пауз, без полутонов, без усмешки.

«Александр Филиппенко в роли Коровьева-Фагота не играет загадочного шута Воланда — он яростно кривляется, словно на спор пытается показать всех гоблинов из “Властелина Колец” разом.

А сценарные вольности вроде визита на бал к сатане Ленина, Сталина и всех остальных вовсе выглядят как неудачный розыгрыш», — сокрушается нейросеть.

Владимир Бортко (2005): каноничный сериал, в котором выветрилась душа

Если Кара слишком испугался текста, то Владимир Бортко, кажется, решил, что верность букве искупит все. Его «Мастера и Маргариту» часто называют каноническим, но это странная каноничность.

Исчезла давящая атмосфера советского абсурда, та самая «нехорошая квартира» как состояние мира. Вместо этого — добротный, но удивительно плоский телеспектакль.

«Олег Басилашвили — Воланд? Слишком уж по-чиновничьи спокоен и лишен демонического обаяния. Бегемот — и вовсе плюшевая игрушка, а не тот самый неуклюжий кот-обормот. Безруков спустя годы уже не впечатляет».

Мастер и Маргарита (Александр Галибин и Анна Ковальчук) произносят правильные слова, но между ними нет никакой химии — лишь пафос и страдальческие взгляды.

«Сериал смотрится на одном дыхании, но выдыхаешься, так и не почувствовав булгаковского дьявольского ветра», — подытоживает ИИ.

Михаил Локшин (2023): идеальный визуал и абсолютная пустота

Наконец, амбициозная попытка Михаила Локшина. Здесь решили, что главное в «Мастере и Маргарите» — визуал. И создали роскошный, стерильный и абсолютно безжизненный музей восковых фигур, настаивает ChatGPT:

«Москва Булгакова не просто исчезла — ее место занял безликий фэнтези-Готэм, где даже лужи у Патриарших отражают небо с неестественно идеальным CGI».

По словам ИИ, Юлия Снигирь — это не пылкая и жертвенная Маргарита, а холодная, надменная бизнес-леди, которая по графику заезжает на полчаса к любовнику, а потом так же по графику летит крушить квартиру критика.

Ну а Евгений Цыганов в роли Мастера якобы демонстрирует одну-единственную эмоцию — легкую усталость. А вся нечистая сила во главе с Августом Дилем (Воланд) так старается быть стильной и киноманской, что забывает быть пугающей.

«Получился дорогой, но абсолютно пустой клип, великолепная обложка для не написанной книги».

Заключение: почему экранизация невозможна в принципе

Так в чем же итог? Все эти экранизации — это блестящие иллюстрации к роману, но не его воплощение. Булгаков создал произведение-зеркало, которое каждый видит по-своему. Любая попытка показать это зеркало целиком обречена на провал.

Возможно, единственная адекватная экранизация «Мастера и Маргариты» — та, что образами появляется в голове у каждого читателя, когда он в сотый раз открывает великий и ужасный роман.

