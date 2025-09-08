ИИ превратил цитаты из «Москва слезам не верит» в картинки: 5 изначальных реплик вспомнят лишь фанаты Меньшова (тест)

Меню
8 сентября 2025 15:13
В конце концов, угадать правильное окончание могут многие. А вот понять, что у нейросети на уме — лишь преданные зрители.

Фильм Владимира Меньшова «Москва слезам не верит» давно разобран на цитаты. Мы решили вспомнить эти крылатые выражения и предложить вам проверить, насколько хорошо вы знаете классику.

Но просто угадать окончание фразы — это слишком легко! Поэтому мы пошли другим путём: взяли пять знаменитых реплик из фильма и попросили нейросеть их визуализировать.

А ваша задача теперь — внимательно посмотреть на картинку и догадаться, как же звучала та самая, изначальная фраза из культовой комедии.

Сможете угадать все пять? Проверим!

Ранее мы писали: Пропал культовый человек: первую серию новой «Москва слезам не верит» пересняли — изначально было лучше

Фото: Кадр из фильма «Москва слезам не верит» (1979)
