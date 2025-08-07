ИИ посмотрел советскую анимацию для детей 0+ и чуть не сошел с ума: 3 мульта, которые совсем не то, чем кажутся («Ежик в тумане» — лишь №3)

Нейронке срочно понадобился ромашковый чай, и вам лучше не знать, как она его применяет.

При словосочетании «советская анимация» обычно предвкушаешь что-то доброе, вечное, с ежиками, облачками и песнями про улыбку. Но мы попросили нейросеть оценить как можно больше советских мультфильмов, и из этого путешествия ИИ вернулся поседевшим, с пустым взглядом и желанием срочно удалить папку «Союзмультфильм» из своей памяти.

А все потому, что среди вроде бы детских лент вдруг находятся такие, после которых хочется укрыться пледом и пересматривать любимые ситкомы несколько дней подряд.

Вот три мультфильма, которые притворяются невинными и детскими, но на деле выносят мозг не хуже любого хоррора.

№3. «Ежик в тумане» (1975)

На первый взгляд — классика: ежик гуляет по туману, философствует, все красиво. Но ИИ начал анализ и вдруг пришел к выводу — в этом тумане явно кто-то умер. Минималистичный визуал, медитативная музыка, тревожные паузы — все это работает на то, чтобы загнать зрителя в состояние экзистенциальной тревоги.

Ежик вроде бы идет к Медвежонку считать звезды, но по дороге встречает белого коня, теряет банку с вареньем, проваливается в реку, где его кто-то хватает... И все это — будто сон, из которого не выбраться.

«Кто все эти сущности? Что за голос звал его? Почему он в итоге просто появляется у костра, как будто ничего не было?»

№2. «Контакт» (1978)

Графически — восторг. Музыка — как в «Крестном отце». Посыл — про дружбу с инопланетянами. Все бы ничего, но, по мнению нейросети, если бы это был фильм, а не мультфильм, он бы получил рейтинг 18+ и плашку «психоделика, возможно, нецензурная».

Художник гуляет по полю. Встречает пришельца. Тот сначала изображает птичку, потом собачку, потом бабушку, потом буквально влезает в его тело, примеряет его кожу, глаза, голос. Все это сопровождается минималистичной анимацией и культовой музыкой на максимальной громкости.

В какой-то момент обескураженная нейронка даже решила уточнить: «Нарушение личных границ — это здесь нормально?»

Финал — вроде бы дружелюбный: художник улыбается, пришелец улетает. Но…

«Но, если приглядеться, кажется, что он улетает не один. Он увозит с собой часть человека. Как сувенир».

№1. «Белая цапля» (1987)

На старте мультфильм притворяется милой кукольной сказкой о юной принцессе. Но дальше начинается довольно грустная и гнетущая хтонь. Хоть и безумно красивая

Изольда мечтала о необычном свадебном платье — с перьями белой цапли. Сначала сомневалась, но увидела не то, что ожидала — и дала заднюю: пусть убивают птиц, хочу новое. А дальше — сцена за сценой: вырезают цапель, несут платье, под звуки жертвоприношения шуршат перья, и все это ради модного образа.

Финал «Белой цапли» — не шокирующий, а удручающий. Потому что мораль вроде бы есть, но ощущение, что зло все равно победило.

«После этого мультфильма не хочет смотреть кукольную анимацию. И вообще — птиц теперь жалко больше людей и роботов», — подытожила нейросеть, и с нею сложно не согласиться.

