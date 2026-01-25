ИИ поместил 4 советских фильма в наши дни: выросшие на этих хитах легко узнают 4/4 (тест)

А вот тем, кто не знаком с классикой, будет трудновато.

Что было бы, если бы герои советского кино сошли с экранов и оказались среди нас сегодня? Искусственный интеллект решил пофантазировать и совершил цифровое путешествие во времени, поместив сцены из классических фильмов СССР в реалии современного города.

Взгляните на четыре обновлённых кадра, где нейросеть переосмыслила одежду героев, фон и другие детали, сохранив при этом суть знаменитых сцен. Узнаете ли вы, какие именно киноленты скрываются за этим современным фасадом?

Возможно, именно вы сможете безошибочно назвать все четыре фильма, которые ИИ решил «апгрейднуть» в духе нашего времени. Желаем удачи!

