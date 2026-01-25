Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Кутюр» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи ИИ поместил 4 советских фильма в наши дни: выросшие на этих хитах легко узнают 4/4 (тест)

ИИ поместил 4 советских фильма в наши дни: выросшие на этих хитах легко узнают 4/4 (тест)

25 января 2026 09:54
ИИ поместил 4 советских фильма в наши дни: выросшие на этих хитах легко узнают 4/4 (тест)

А вот тем, кто не знаком с классикой, будет трудновато.

Что было бы, если бы герои советского кино сошли с экранов и оказались среди нас сегодня? Искусственный интеллект решил пофантазировать и совершил цифровое путешествие во времени, поместив сцены из классических фильмов СССР в реалии современного города.

Взгляните на четыре обновлённых кадра, где нейросеть переосмыслила одежду героев, фон и другие детали, сохранив при этом суть знаменитых сцен. Узнаете ли вы, какие именно киноленты скрываются за этим современным фасадом?

Возможно, именно вы сможете безошибочно назвать все четыре фильма, которые ИИ решил «апгрейднуть» в духе нашего времени. Желаем удачи!

Ранее мы писали: Видели «Кавказскую пленницу» десятки раз? Тогда для вас тест: покажет, как хорошо вы помните детали

Фото: Кадры из фильмов
Ольга Назарова
Ольга Назарова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Ча-ча раз, ча-ча тест: рискнете угадать 6 культовых комедий СССР по кадру с танцем и не пуститься в пляс? Ча-ча раз, ча-ча тест: рискнете угадать 6 культовых комедий СССР по кадру с танцем и не пуститься в пляс? Читать дальше 22 февраля 2026
Тест для выросших в СССР: 5 кадров из кино вы видели сто раз, но потери заметят единицы Тест для выросших в СССР: 5 кадров из кино вы видели сто раз, но потери заметят единицы Читать дальше 21 февраля 2026
Фанаты сказок щелкают наш тест быстрее, чем пушкинская Белка орешки: угадайте ленту по злодею Фанаты сказок щелкают наш тест быстрее, чем пушкинская Белка орешки: угадайте ленту по злодею Читать дальше 21 февраля 2026
Надоело считать дни до весны? Занятие найдется: ответьте на 5 вопросов о весеннем кино СССР (тест для выросших на классике) Надоело считать дни до весны? Занятие найдется: ответьте на 5 вопросов о весеннем кино СССР (тест для выросших на классике) Читать дальше 21 февраля 2026
Испечь блины может каждый: а вы вспомните 5 фильмов СССР по цитатам о них (тест под силу только знатокам) Испечь блины может каждый: а вы вспомните 5 фильмов СССР по цитатам о них (тест под силу только знатокам) Читать дальше 21 февраля 2026
«Чей туфля?»: если ответите на этот и еще 4 вопроса – вы точно знаток кино СССР (сложный тест по цитатам) «Чей туфля?»: если ответите на этот и еще 4 вопроса – вы точно знаток кино СССР (сложный тест по цитатам) Читать дальше 21 февраля 2026
«Не впадай в отчаянье» – лучше пройди тест: вспомните 7 ярких реплик из «Место встречи изменить нельзя» (справятся только фанаты) «Не впадай в отчаянье» – лучше пройди тест: вспомните 7 ярких реплик из «Место встречи изменить нельзя» (справятся только фанаты) Читать дальше 20 февраля 2026
Вспомните 5 фильмов СССР по жгучим брюнеткам в кадре: справятся те, кто с детства пересмотрел всю классику (тест) Вспомните 5 фильмов СССР по жгучим брюнеткам в кадре: справятся те, кто с детства пересмотрел всю классику (тест) Читать дальше 20 февраля 2026
Эти женщины сводили с ума весь СССР: вспомните 5 фильмов по лицам героинь-красавиц (тест для ценителей кино) Эти женщины сводили с ума весь СССР: вспомните 5 фильмов по лицам героинь-красавиц (тест для ценителей кино) Читать дальше 20 февраля 2026
Если «Карнавал» – ваш любимый фильм, вы пройдете этот тест на раз-два: вас ждут 5 хитрых вопросов Если «Карнавал» – ваш любимый фильм, вы пройдете этот тест на раз-два: вас ждут 5 хитрых вопросов Читать дальше 19 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше