Статьи ИИ показал, как будут выглядеть дети трех богатырей: вот оно новое поколение героев — копия Любавы и «помолодевший» Илья Муромец

ИИ показал, как будут выглядеть дети трех богатырей: вот оно новое поколение героев — копия Любавы и «помолодевший» Илья Муромец

3 февраля 2026 16:40
ИИ показал, как будут выглядеть дети трех богатырей: вот оно новое поколение героев — копия Любавы и «помолодевший» Илья Муромец

Отцы уступают дорогу молодым.

Тринадцатый фильм франшизы «Три богатыря и свет клином», вышедший в декабре 2025, подарил главным героям долгожданное счастье. У Алеши Поповича и Любавы родилась дочь, у Ильи Муромца — сын, а Добрыня Никитич стал счастливым отцом двойни. Но как будут выглядеть эти персонажи, когда вырастут, и станут ли они новым лицом легендарной серии? Нейросеть дала свой ответ на этот вопрос, и результат оказался любопытным.

По версии искусственного интеллекта, дети богатырей не просто подрастают, а становятся узнаваемым продолжением своих родителей. Дочь Алеши и Любавы выглядит как живая копия матери — та же мягкость черт, добрый взгляд и узнаваемый костюм, но с намеком на отцовскую озорную улыбку.

Наследник Ильи Муромца получил от отца его богатырское сложение, суровый взгляд и характерную стойкость — идеальный кандидат в будущие защитники Руси.

А вот дети Добрыни Никитича получились самыми яркими. Сын — вылитый отец, с тем же волевым подбородком, но всегда с добродушным выражением лица. Дочь же унаследовала красоту и роскошную белоснежную косу своей матери, Настасьи Филипповны, обещая стать одной из первых русских анимационных «принцесс»-воительниц.

ИИ показал, как будут выглядеть дети трех богатырей: вот оно новое поколение героев — копия Любавы и «помолодевший» Илья Муромец

Эти образы уже нельзя назвать чистой фантазией. В следующем фильме «Три богатыря и Гуси-Лебеди», релиз которого, по слухам, намечен на декабрь 2026, дети могут стать центральными фигурами сюжета.

Если франшиза, следуя мировому тренду, захочет плавно передать эстафету поколений, то нейросеть, по сути, уже нарисовала ей готовых новых героев. Вопрос лишь в том, готова ли «Мельница» к такому смелому шагу или дети богатырей так и останутся вечными малышами в сюжетной перипетии.

Фото: Кадры из мультфильма «Три богатыря и свет клином» (2025)
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
