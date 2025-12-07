ИИ нарисовал картинки к 5 цитатам из «Москва слезам не верит» – угадаете все реплики, глядя на его шедевры? (тест)

Давно смотрели фильм «Москва слезам не верит»? Если уже успели соскучиться по этой культовой ленте, то наш новый тест для вас. И в этот раз мы подошли к нему с особым креативом.

Сама викторина будет посвящена цитатам, но вам не придется их продолжать или вставлять пропущенное слово. Вместо этого нужно взглянуть на картинку, которую нарисовала нейросеть, и угадать, на какую же фразу опирался ИИ при ее создании.

Получилось странно, местами забавно, но что-то важное и знакомое в этих изображениях всё-таки угадывается. Так что попробуйте по этим 5 зарисовкам атмосферным зарисовкам вспомнить, что именно там говорили герои в самый запоминающийся момент.

Справитесь? Желаем удачи!

Ранее мы писали: «Поменять не успели»: почему «Человек с бульвара Капуцинов» так называется – ответом служит сиквел с жалким рейтингом 1.3