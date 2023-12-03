Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Ихтиандром будет женщина: ремейк фильма «Человек-амфибия» вызывает много вопросов

Ихтиандром будет женщина: ремейк фильма «Человек-амфибия» вызывает много вопросов

3 декабря 2023 08:30
Ихтиандром будет женщина: ремейк фильма «Человек-амфибия» вызывает много вопросов

Готовящийся проект вызвал лишь негодование публики.

Александр Беляев представил свой фантастический роман «Человек-амфибия» в 1927 году. Практически за сто лет после первой публикации режиссеры неоднократно экранизировали знаменитое произведение, а одноименная картина с Владимиром Кореневым и Анастасией Вертинской была признана классикой советского кино. При этом не так давно продюсеры объявили о готовящемся новом фильме.

Так, компания «Главкино» вместе со студией «Ленфильм» несколько лет назад объявила, что собирается выпустить новую экранизацию, которая будет ориентирована в первую очередь на иностранную публику. При этом продюсеры планировали изменить сюжет, сделав Ихтиандра девушкой и пригласив на эту роль артистку из Китая. Поставить же фильм собирался Федор Бондарчук.

Неожиданные новости шокировали пользователей Сети. По мнению многих, подобные ремейки оскорбляют и литературный первоисточник, и советский фильм.

Сами создатели будущей картины пока воздерживаются от комментариев. Ни представители «Главкино», ни сам Бондарчук не делятся информацией о готовящемся проекте. Также неизвестно, определились ли продюсеры с исполнительницей главной роли.

Фото: Кадр из фильма «Человек-амфибия» (1961)
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
1 комментарий
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше