Их знает весь мир: что скрывают обаятельные Паспарту и Пасмюрай из «Форт Боярд»

Приключенческое шоу «Форт Боярд» стало известно не только из-за сложных испытаний, но и благодаря ярким героям. Одними из них стали Паспарту и Пасмюрай — бессменные проводники героев. При этом далеко не все зрители догадываются, как складывается жизнь прославленных артистов.

Как оказалось, оба актера, Андре Буше и Энтони Лаборд, являются счастливыми семьянинами. Они никогда не страдали от нехватки женского внимания, но однажды им удалось встретить свои вторые половинки и устроить семейную жизнь.

При этом артисты дружат друг с другом. Именно Буше пригласил Лаборда в шоу и порекомендовал его продюсерам. Как пишет Дзен-канал «Кумиры наших и прошлых лет», проект сделал артистов мировыми звездами. Они стараются не распространяться о своей личной жизни и скрывают своих родных от внимания СМИ, появляясь в кадре исключительно в своих образах — Паспарту и Пасмюрая.