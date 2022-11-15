Их женам придется очень несладко: топ-5 самых ленивых знаков Зодиака среди мужчин

Еще со школьной скамьи, после знакомства с романом “Обломов”, мы четко усвоили, что лень до добра не доведет. Однако некоторые люди со временем забыли этот урок - вместо того, чтобы заняться чем-нибудь полезным, они не прочь повалять дурака. В семейной жизни лень одного из партнеров может доставить немало хлопот. Астрологи рассказали, под какими знаками рождаются мужья-бездельники.

Телец

Справедливости ради стоит сказать, что мужчина-Телец превращается в ленивца только в том случае, когда он спокоен за свое материальное благополучие.

Если на банковском счете представителя земного знака достаточно денег, он может с удовольствием обосноваться на диване с вкусняшками и посвящать все свободное время просмотру сериалов или футбольных матчей - и согнать его оттуда невозможно.

Рак

Мужчине-Раку нередко лень шевелить клешнями - они убеждены, что работа не волк, в лес не убежит, и вон та не прибитая полочка, которая до этого полгода спокойно стояла себе и никому не мешала, вполне может еще столько же постоять. На упреки жены представитель водного знака будет откликаться отговорками “сейчас сделаю” или “завтра возьмусь”, а потом благополучно забудет до следующего напоминания.

Лев

Как истинный король зодиака, Лев ждет, что всю работу за него будут выполнять другие - с него хватит и указаний, кому, что и когда делать. На практике же нередко помощь уроженца огненного знака по дому ограничивается тем, что пока супруга подметает пол, он милостиво поднимает ноги.

А все потому, что руководить Льву тоже быстро надоедает - да и утомительно это, особенно когда никто не хочет подчиняться.

Весы

Уроженцы воздушного знака не то чтобы ленивые - просто они настолько боятся брать на себя ответственность и принимать решения, что тянут до последнего. Вместо того чтобы действовать, мужчина-Весы будет долго взвешивать все “за” и “против”, советоваться со специалистами, гуглить, а потом торжественно передаст все полномочия в руки жены. Мол, видишь, как я устал, пока искал информацию, давай-ка теперь ты решай.

Рыбы

Поначалу вам может показаться, что мужчина-Рыбы постоянно занят. Ни минуточки нет свободной. Однако очень скоро становится понятно, что представитель водного знака только имитирует бурную деятельность, потому что ее плоды никто в глаза никогда не видел.