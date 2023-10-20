Их ждет счастливое будущее: три удачных имени для женщин

Из глубины веков до наших дней дошло много народных «рецептов» по привлечению удачи и богатства. Относиться ли к ним со всей серьезностью или считать суеверием - личный выбор каждого. Но что, если в верованиях наших предков действительно есть доля истины? По наблюдениям экспертов в области эзотерики, есть имена, которые притягивают к жизнь своего обладателя везение. В них заключена особенная положительная энергетика. Рассказываем, какие женские имена испокон веков считаются счастливыми и приносят хозяйкам любовь, успех в карьере и материальный достаток.

Анна

Упорство и целеустремленность - именно эти качества свойственны скромной и хрупкой на вид Анне. Обладательница этого имени производит на окружающих впечатление нежного цветочка, который нужно оберегать от порывов сильного ветра, чтобы не ломался и не зачах. На самом же деле Аня готова стойко переносить все невзгоды и испытания.

Твердый характер - залог успеха этой женщины.

Анна уверенно следует за своей мечтой. Пока остальные ждут, когда же судьба сама бросит к их ногам все почести, обладательница этого имени добивается желаемого собственными силами. Успех в карьере и личное счастье - это заслуженная награда за приложенные усилия.

Мария

Женщина, нареченная этим именем, рождена на свет, чтобы воплощать в реальность свои мечты. Везение сопутствует Марии на протяжении всей ее жизни, начиная с малых лет. Ей постоянно выпадают такие возможности, о которых окружающие могут только грезить. Фортуна как будто бы взяла Машу под свое крыло.

При этом обладательница имени не воспринимает подарки судьбы как должное.

Она не сидит сложа руки, а прикладывает все силы для того, чтобы приблизиться к желанным целям. Особенным успехом Мария пользуется у мужчин. Представители сильного пола готовы биться за внимание этой женщины, но среди всех претендентов она выберет самого лучшего.

Татьяна

«Гармоничная», - именно это слово приходит на ум, когда нужно охарактеризовать Татьяну одним эпитетом. Женщина, нареченная этим именем, терпеть не может ссоры и конфликты. Она все время стремится к равновесию, миру, спокойствию. Если Таня чувствует, что где-то поблизости назревает скандал - сделает все возможное, чтобы его предотвратить.

Окружающие любят Татьяну, потому что сложно представить себе более светлого и отзывчивого человека.

Она всегда выслушает, поддержит, даст добрый и мудрый совет. Рано выходит замуж, потому что семья, дети и дом - три кита ее жизни. Своей позитивной энергетикой Таня привлекает к себе и близким удачу и благополучие.