Их зависимость - адреналин: вот какие знаки Зодиака не могут без него жить

Есть люди, которым достаточно размеренного отдыха наедине с собой или в компании с близкими. Вечер за просмотром любимого сериала, поход в театр, пикник - идеальное времяпровождение для них. Но есть и те, кто не может жить без порции адреналина. Они отправляются в отпуск в самые экзотические и опасные места планеты, чтобы в очередной раз испытать себя на прочность. Кто-то, глядя на этих авантюристов, покрутит пальцем у виска, а кто-то восхитится смелостью и выдохнет: “Мне бы так!” Астрологи рассказали, под какими знаками зодиака рождаются самые ярые любители экстрима.

Овен

Представители огненного знака не могут сидеть на одном месте. Зачем чего-то ждать, размышлять, планировать, когда можно просто-напросто взять и сделать? Овен не может потратить зря ни секунды своей жизни, а потому постоянно пускается в какие-нибудь опасные, захватывающие дух авантюры.

Путешествия в неизведанные точки земного шара и экстремальные виды спорта - вот любые виды развлечений этого знака.

Овну нравится испытывать себя на прочность, ставить перед собой цели и идти к ним. Вернее, бежать, лететь, катиться с горы - одним словом, пребывать в вечном движении.

Близнецы

Близнецы - те еще экспериментаторы. В чем-то они похожи на детей, которые постоянно задают вопросы и спешат испытать новые знания на личном опыте. С возрастом любопытство этого знака ничуть не затухает, а, наоборот, лишь разгорается. Им хочется попробовать все в этом бльшом мире.

Представители воздушной стихии - люди, легкие на подъем.

Они могут в любой момент сорваться и отправиться в другой город или даже страну - просто потому, что им вдруг этого захотелось. С Близнецами невозможно соскучиться, если, конечно, вы разделяете их образ жизни и готовы к приключениям.

Стрелец

Рейтинг самых авантюрных знаков зодиака был бы неполным без Стрельца. Представители огненной стихии так же, как и Близнецы, невероятно любознательны. Если за день они не выведали ничего нового, значит, двадцать четыре часа прошли насмарку. Стрелец обожает познавать этот мир.

Поэтому уроженцев знака чаще всего можно встретить в самолетах, по пути в какую-нибудь экзотическую страну.

В поездках Стрелец старается узнать как можно больше, попробовать на вкус, проверить на своем личном опыте. А еще он щедро делится моментами своих бзумных путешествий в социальных сетях.