Их внимания добиться сложно: эти 3 знака Зодиака самые неприступные

“Уж я к ней и так, и эдак, со словами и без слов”, - пелось в песне из известного советского кинофильма. Кажется, что автор этих строк имел в виду представителей определенных знаков зодиака. Ведь именно они способны водить поклонников за нос, играть в “холодно-горячо”, быть такими же неприступными, как замок, расположенный высоко в горах. Астрологи рассказали, чьи сердца могут покорить лишь самые упорные, терпеливые и серьезно настроенные воздыхатели.

Скорпион

Это не знак зодиака, а настоящая загадка, которая по зубам далеко не каждому. Скорпионы не похожи на другие знаки зодиака, и, возможно, именно этим притягивают к себе поклонников противоположного пола. Глядя на этих снежных королев и королей, так и хочется растопить их сердце и показать, что такое настоящие чувства.

Во только Скорпион будет искусно ускользать от ухаживаний, единственное, на что могут рассчитывать незадачливые поклонницы и ухажеры - на выражение лица в стиле “как же мне это надоело”.

Тот, кто не испугается холодности и высокомерия водного знака, может рассчитывать на успех… возможно, когда-нибудь, лет через пять-десять.

Стрелец

Люди, рожденные под знаком Стрельца, отличаются своим свободолюбивым характером. Они терпеть не могут, когда кто-то контролирует их, навязывает свое мнение, заставляет проводить время не так, как им хотелось бы. Поэтому представители огненной стихии избегают отношений - они понимают, что придется считаться с желаниями и потребностями другого человека.

Покорить сердце Стрельца - задачка не из легких.

Уроженцы этого знака будут всячески избегать ухаживаний, демонстрировать, что им, таким сильным и независимым, не нужна вся эта романтическая мишура. Шанс на взаимность есть у того, кто не станет давить на Стрельца, а сам будет подстраиваться под них.

Водолей

Из Водолеев получаются замечательные друзья - внимательные, искренние, готовые прийти на помощь в любую минуту. Глядя на них, можно подумать, что и романтические отношения приносят им столько же удовольствия, сколько дружба. Вот только от свиданий и поклонников этот воздушный знак бежит, как от огня, а те в недоумении гадают: что пошло не так?

Дело в том, что, как и Стрелец, Водолей очень свободолюбив.

Помните, как рассуждала героиня популярного советского фильма: “Одному ведь лучше, хочу - халву ем, хочу - пряники”. Этой же логике следуют представители воздушной стихии. Со своей независимостью они распрощаются только в том случае, если найдут своего соулмейта, родственную душу.