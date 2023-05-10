«Их усыпили газом»: дети Татьяны Васильевой стали жертвами иностранцев

На пике славы Татьяна Васильева смогла приобрести виллу недалеко от Рима, в самом центре солнечной Италии. В течение многих лет артистка проводила там свои каникулы, а недавно насладиться красотами средиземноморской страны отправились ее дети Филипп и Елизавета, однако их путешествие едва не закончилось трагедией.

Как призналась артистка, в одну из ночей в особняк прокрались злоумышленники. Они усыпили туристов и выкрали все содержимое дома, оставив их практически без денег в совершенно чужой стране.

«Кто-то пришел, их усыпили газом, все уснули мертвым сном, включая собак. Они вынесли деньги и карты кредитные», — рассказала звезда сцены в шоу «Секрет на миллион».

В итоге наследники знаменитости уже на следующий день решили завершить свой отпуск. Ограбление настолько их напугало, что они спешно вернулись на родину, а случившееся травмировало их на долгое время.