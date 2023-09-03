Их упрямству нет предела: астрологи назвали самые упертые знаки Зодиака

Время от времени каждый человек вступает в дискуссии. Кто-то всего лишь высказывает свое мнение по горячей теме и отправляется дальше по своим делам. Таких людей не волнует, останется ли последнее слово в споре за ними. А кто-то готов до последнего отстаивать свою позицию, искать новые аргументы, манипулировать собеседником, чтобы тот признал свое поражение. И ужасно злятся, если у них ничего не получается. Рассказываем, под какими знаками зодиака рождаются самые упертые спорщики.

Телец

Похоже, что добрые феи, собравшиеся у колыбели новорожденного Тельца, что-то напутали и вместо других качеств сполна наградили его упрямством. Этот знак не часто ввязывается в дискуссии, но уж если решит вставить свое словечко, к гадалке не ходи - никому из присутствующих не удастся его переспорить.

Телец относится к тому типу спорщиков, которые совершенно не желают слышать аргументы собеседника.

На каждый приведенный довод представитель знака выдаст с десяток возражений. В конце концов знакомые, хорошо зная характер Тельца, стараются не вступать с ним в спор, чтобы не тратить понапрасну время.

Дева

Перфекционизм Девы доставляет немало хлопот окружающим. Люди, рожденные под этим знаком, хотят всегда и во всем быть первыми. Касается это и дискуссий - если Дева присоединится к спору, то не успокоится, пока не убедит всех участников в собственной правоте. Вернее, пока те не сделают вид, что это так.

Представители земного знака готовы ввязаться в спор абсолютно на любую тему, будь то воспитание детей, клонирование или существование внеземных цивилизаций.

Посторонитесь, другие знаки, Дева идет! Она быстренько объяснит собеседникам, что да как, а потом удалится с чувством глубокого удовлетворения.

Козерог

Еще один заядлый зодиакальный спорщик - Козерог. Люди, появившиеся на свет под этим созвездием, уверены, что в борьбе за победу в дискуссии все средства хороши. Козерог будет лгать, изворачиваться, мухлевать - все для того, чтобы сразить оппонента наповал. В рукаве у него всегда запрятано несколько козырей.

Если представитель знака внезапно замолчал и прекратил сыпать аргументами, это вовсе не означает, что он готов достать белый флаг.

Просто в его голове идет мыслительный процесс, и, будьте уверены, спустя несколько минут Козерог выдаст новое доказательство своей правоты - и спор разгорится с новой силой.