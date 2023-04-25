«Их у меня много»: Леонтьев сделал сенсационное заявление о сыновьях

Валерию Леонтьеву удалось то, на что способен далеко не каждый мужчина. Вот уже более полувека артист верен одной женщине — своей супруге Людмиле Исакович.

Несмотря на столь долгий и крепкий брак, совместных детей у пары так и не появилось. Впрочем, в прессе не раз писали, что популярный артист давно стал отцом. Якобы наследников ему подарили многочисленные поклонницы, но он тщательно скрывает данный факт от законной супруги.

Эти разговоры дошли и до музыканта, поэтому игнорировать их он не стал. В очередной беседе с журналистами исполнитель окончательно расставил все точки над i в набившем оскомину вопросе. Леонтьев сделал сенсационное заявление о сыновьях, правда, не о реальных, а о тех, которые являются плодом чужого воображения.