Их «разводят» уже 20 лет: парочка из «Скуби-Ду» заставит поверить в идеальный брак

Сара Мишель Геллар и Фредди Принц-младший были самой красивой актерской парой еще в начале нулевых. За прошедшие годы ничего не изменилось. Возлюбленные по-прежнему вместе, хоть периодически и возникают слухи о их расставании.

Знаменитости познакомились на съемочной площадке. Они снялись в картине «Я знаю, что вы сделали прошлым летом», но тогда не обратили друг на друга внимание. Через два года судьба вновь столкнула актеров — они встретились во время работы над фильмом «Это все она».

Звезды экрана тут же закрутили роман, в продолжительность которого никто не верил. Злопыхатели уверяли, что Сара и Фредди слишком молоды, чтобы хранить друг другу верность. Как показало время, недоброжелатели ошибались.

Вскоре влюбленные начали жить вместе и сыграли ту самую парочку из «Скуби-Ду». СМИ «разводят» их уже 20 лет, но все без толку. Супруги, которые успели обзавестись двумя детьми, по-прежнему смотрят друг на друга влюбленными глазами, тем самым заставляя всех поверить, что идеальный брак все-таки существует.