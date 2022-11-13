Их разлучила любовь: куда исчезли близняшки из «Каникул президента»

Актерская карьера была уготована близняшкам Носик с самого детства. Их отец Владимир Носик известен ролями в таких лентах, как «О бедном гусаре замолвите слово», «Жили три холостяка» и «Самая обаятельная и привлекательная». Дядя Валерий Носик также был актером, как и его сын, двоюродный брат девочек Александр — зрители могут знать его по сериалу «Возвращение Мухтара».

Поэтому никто не удивился, когда 12-летние Катя и Даша снялись в фильме «Возвращение Броненосца» в 1996 году. К моменту окончания школы девочки были уверены, что хотят стать актрисами. Но против их решения внезапно выступил отец, заявив, что это очень неблагодарная и тяжелая профессия. Сестры не послушались. Правда, первые же экзамены они «завалили». Зато через год им улыбнулась удача, и они стали студентками театральных институтов.

Однако тогда близнецам пришлось впервые расстаться: если Катя прошла в ГИТИС, то Дашу взяли в театральный институт имени Щепкина. Разлука непросто далась девушкам, но после выпуска они вместе стали сниматься в сериалах «Дочки-матери», «Ранетки», «Лектор», в фильме «Каникулы президента».

Кроме того, сестры Носик срежиссировали несколько короткометражек. Последние годы сестры снова провели в разлуке. В 2014 году Екатерина вышла замуж и переехала к супругу. Личность избранника она тщательно скрывает. Дарья же осталась в одиночестве, которое тяжело переживала. Даже в фильмах сестры теперь снимаются по отдельности: Екатерина получила роль в сериале «РАЙцентр», а ее близняшка сыграла в режиссерской версии фильма «Слуга государев».