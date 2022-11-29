Их прославило одно фото: что стало с самыми красивыми близняшками в мире

Ава Мари и Леа Роуз стали известны на весь мир еще в возрасте семи лет. В то время их мать Джеки Клементс поделилась снимком со своими дочерьми, который мгновенно стал популярным. Юные модели сразу же обрели огромную армию поклонников, которые вот уже несколько лет следят за каждым их шагом.

Все прошедшее время Ава Мари и Леа Роуз с помощью родителей активно развивали свою карьеру. Спустя пять лет в их социальных сетях уже около двух миллионов подписчиков, а практически каждый пост рекламный. Также девушки активно сотрудничают с рекламными агентствами, появляясь в многочисленных фотосессиях, а пользователи Сети продолжают осыпать их комплиментами.

«Вы выглядите просто изумительно», «Девочки, вы все еще самые красивые на планете», — пишут восторженные подписчики.

При этом модели стараются использовать свою популярность, привлекая внимание к людям, которым нужна помощь. Например, с помощью своих блогов им удалось найти донора костного мозга для своего отца Кевина, которому диагностировали острую лимфому и лейкемию. После этого они помогли своему двоюродному брату, которому было нужно дорогостоящее лечение от спинальной мышечной атрофии. Также девушки стараются быть отзывчивыми на просьбы своих фанатов.