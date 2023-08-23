Их песни звучали из каждого утюга в СССР: как годы изменили красавцев из Modern Talking

Красавцы Томас Андерс и Дитер Болен из одного из самых успешных и знаменитых немецких дуэтов Modern Talking были известны на весь мир. Они были настоящими секс-символами 80-х. Постеры с исполнителями были чуть ли не самым желанным декором как для девочек-подростков, так и для взрослых дам.

Творческий путь звездного дуэта выдался непростым. Исполнители выступали вместе с 1883 по 1887 годы, потом разошлись. После было легендарное воссоединение, но ненадолго. Сейчас музыкантам уже давно за 60, они продолжают сольные карьеры.

Но больше всего поклонников поражает то, как кумиры 80-х выглядят сегодня. Они сходятся во мнении, что Томас Андерс и Дитер Болен были невероятными красавцами в молодости и остались такими же и сейчас. Годы не испортили исполнителей. Некоторые в комментариях даже отметили, что со временем их внешность стала даже притягательнее, ведь обрела более мужественные и брутальные черты.