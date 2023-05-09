Их пару не разбила даже Иден: гляньте, на ком на самом деле женился Круз Кастильо

Легендарный сериал «Санта-Барбара» закончился много лет назад, но многие россияне до сих пор по нему ностальгируют. Наверняка все помнят самую эффектную пару этого телешоу — Круз Кастильо и Иден Кэпвелл. Как сложилась жизнь харизматичного актера после «Санта-Барбары»?

Роль полицейского Кастильо исполнил Эй Мартинез. Актерскую карьеру он начал в конце 70-х, когда снялся в роли индейца в малоизвестном сериале. Первые работы не сделали Эя узнаваемым, а вот после «Санта-Барбары» его ждал оглушительный мировой успех.

Круз Кастильо покорил всех российских зрительниц своим мужественным типажом. А за его отношениями с Иден женская аудитория следила с замиранием сердца — настолько органично пара смотрелась в кадре.

Этот красивый киношный роман едва не перерос в настоящий. Между Мартинезом и Марси Уолкер, исполнившей роль Иден, вспыхнула страсть, но актер был женат и всеми силами сопротивлялся своим порывам.

Еще в 1982 году Эй женился на Лесли Брайанс. Избранницу артиста нельзя назвать красавицей, особенно по сравнению с очаровательной Уолкер. Тем не менее Эй смог сохранить ей верность.

С любимой Лесли актер живет до сих пор. У пары трое детей. Сегодня счастливое семейство проживает на вилле, построенной Мартинезом на гонорар от «Санта-Барбары».