Их обожали дети по всему миру: чем сейчас занимаются «Могучие рейнджеры»

Сериал «Могучие рейнджеры» завоевал массу поклонников по всему миру. История супергероев, сражающихся со злодеями всех мастей, не оставляла равнодушными зрителей, которые часто выбирали себе в кумиры рейнджера определенного цвета.

Красного Рейнджера сыграл актер Остин Сент-Джон. Как и многие его коллеги по сериалу, он всерьез занимался единоборствами, а также более 10 лет работал парамедиком на скорой. Сейчас ему 48 лет, у него есть двое сыновей и дочь.

Розового Рейнджера воплотила на экране Эми Джо Джонсон. В Америке она сейчас известна как певица и актриса, за плечами которой съемки в сериалах «Фелисити» и «Горячая точка». В настоящий момент ей 52 года, она замужем и воспитывает дочь.

Дэвид Йост играл в сериале Синего Рейнджера. Сейчас 53-летний актер продолжает активно сниматься и появляется на телевидении, а еще активно занимается продюсированием.

А вот исполнившая роль Желтого Рейнджера актриса с вьетнамскими корнями Тхюи Чанг, к сожалению, трагически погибла в автокатастрофе неподалеку от Сан-Франциско в 2001 году.

Сыгравший роль Черного Рейнджера актер Уолтер Джонс к моменту старта сериала уже был известен публике, сыграв в знаменитом проекте «Беверли-Хиллз 90210». Но именно после «Могучих рейнджеров» его карьера резко пошла вверх, актера можно было заметить почти во всех популярных телесериалах: «Сабрина», «Баффи», «Полиция Нью-Йорка» и других. Сейчас ему уже 51 год, и он продолжает активно сниматься.