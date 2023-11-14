Их обладателям не повезло: эти советские имена были почетными, а теперь вызывают хохот

Великая Октябрьская революция подарила людям не только новый политический строй, новое общественное дыхание и жизнь в новой реальности, но и множество новых имен. Затея была благородная: заменить пошлые и буржуазные на прогрессивные и славные, озвученные вождем.

Преданные коммунисты быстро освоились и стали давать детям звучные имена, которые по факту были не собственными, а нарицательными, иногда и вовсе названиями предметов, идей партии, достижений. Они в смутное время имели сакральный смысл и особое значение. Именно тогда появились Тракторины, Ноябрины и Сталины, которых сегодня днем с огнем не сыщешь. Но это было бы полбеды.

Была еще и традиция образовывать имя-неологизм из лозунга или девиза. Даздраперму и Вилену помнят с содроганием все. Но самыми дикими были Перкосрак, Челнальдине, Тракторбай, Космобек. Сегодня так, конечно же, назовут малыша только очень преданные делу партии коммунисты. Однако если представить, как юного школьника вызывают к доске, то хохота не избежать. Хоть и патетического, хоть и патриотичного.