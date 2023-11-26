Их не соблюдала Горбачева: Медведева впервые раскрыла тайные правила поведения фигуристок

Жизнь фигуристок совсем не малина, как считают многие их поклонники. График девушек расписан поминутно, и даже малейшее его нарушение чревато последствиями. Недавний случай с молодой фигуристкой стал показательным.

Новость об исчезновении чемпионки России среди юниоров Алины Горбачевой повергла в шок всю общественность. Девушку искали правоохранительные органы, водолазы и волонтеры. К счастью, ее нашли целой и невредимой: Алина проводила время в кинотеатре московского торгового центра.

Чемпионка мира Евгения Медведева эмоционально высказалась об исчезновении своей 16-летней коллеги. Прославленная фигуристка поведала о правилах, которые обязаны соблюдать все спортсменки, а особенно несовершеннолетние. Юные девушки в формате 24/7 находятся под контролем взрослых, их обязаны встречать и провожать. Вся жизнь спортсменок строго ограничивается тренировками, учебой и домом. Горбачева же от этих правил отступила, что и привело к тревожной ситуации.