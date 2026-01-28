Их не смогли переплюнуть даже новые хиты: 5 детективных сериалов из 2010-х, к которым я возвращаюсь снова и снова

И каждый раз хочется перематывать и искать подсказки.

Хватит смотреть детективы, где все ясно после первой серии. Если мозг требует настоящей работы, а нервы — жесткой встряски, вот пять сериалов, которые держат в напряжении до последней сцены.

Погрузитесь в атмосферу «Сосен», где агенту Итану Берку предстоит выяснить, почему жители городка не могут его покинуть, а за каждым их шагом следят. Запутанный сюжет с рейтингом 7.3 на IMDb держит в своих крепких лапах с первого кадра.

Для тех, кто любит, когда юриспруденция граничит с криминалом, — «Как избежать наказания за убийство». Студенты-правоведы и их харизматичная профессор Аннализ Китинг (Виола Дэвис) внезапно сами оказываются в центре реального убийства. Сериал с IMDb в диапазоне 8.1 балл — это эталон интриги.

Любителям изощренной мести стоит обратить внимание на «Реванш» (IMDb 7.8). Девушка по имени Эмили Торн возвращается в элитный городок, чтобы отомстить виновникам гибели отца, но ее план быстро обрастает новыми тайнами и жертвами.

Фанатов мистики затянет «Алькатрас». Когда в Сан-Франциско начинают орудовать преступники, считавшиеся мертвыми десятилетия назад, детективу приходится искать ответы в самой мрачной тюрьме мира. Рейтинг — 6.9 баллов.

Завершает подборку викторианская драма «Улица потрошителя» (IMDb 8.1). Через полгода после ужасающих убийств Джека в Уайтчепеле появляется новый маньяк. Трое непохожих сыщиков бросают вызов злу в потертых фраках и с хитроумными технологиями XIX века.

Каждый сериал — это и расследование, и лабиринт одновременно, выход из которого найдете только вы.