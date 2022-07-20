Их не проведешь: эти 4 знака Зодиака видят людей насквозь

Одни люди считают интуицию магическим даром, ниспосланным свыше, другие, напротив, убеждены, что "шестое чувство" можно развить искусственно, получив обширные знания в области психологии. Так или иначе, есть знаки зодиака, которые от природы наделены способностью считывать людей, их истинные цели, желания и настроение. Рассказываем, какие четыре знака невозможно провести, потому что они видят окружающих насквозь.

Близнецы

Представители воздушного знака – счастливые обладатели врожденной интуиции. Кроме того, благодаря своей общительности Близнецы могут с легкостью выведать у человека необходимую им информацию.

Окружающие охотно доверяют свои секреты этим обаятельным людям, потому что Близнецы умеют не только много и убедительно говорить, но и внимательно слушать.

Не доживут до пенсии: эти 3 знака Зодиака часто умирают молодыми

А богатый жизненный опыт подсказывает им, каких сомнительных личностей стоит обходить десятой дорогой.

Скорпион

Рожденные под знаком Скорпиона очень хорошо чувствуют ложь. Какую бы правдоподобную историю ни сочинил собеседник, представитель водного знака поймет это и не позволит украсить свои ушки развесистой лапшой.

Скорпионы никому не доверяют до конца. С одной стороны, это становится их бедой, потому что они не могут расслабиться даже в самых близких отношениях.

С другой же – помогает им избежать дополнительных проблем, попавшись на чью-нибудь удочку.

Водолей

Водолеев нельзя назвать стопроцентными экстравертами – несмотря на внешнюю общительность, они никогда не открывают душу первому встречному. Наоборот, говорят они о себе довольно неохотно, зато собеседника слушают внимательно.

Представители этого воздушного знака с юности интересуются психологией, поэтому изучение людей, их мотивов и тайных целей – вот настоящая страсть Водолеев.

Благодаря ей и врожденной интуиции они способны читать окружающих, как открытую книгу.

Рыбы

Из Рыб могли бы получиться отличные экстрасенсы. Они как будто блуждают на грани между миром реальным и потусторонним, поэтому знают и понимают гораздо больше, чем окружающие. Они часто видят вещие сны, а также могут предугадывать события будущего. Порой Рыбки могут слепо довериться человеку, если по-настоящему любят его и дорожат его обществом.