Их не обмануть: у женщин с этими именами сверхъестественная интуиция

«Все лгут», как говорил доктор Хаус. Время от времени люди прибегают ко лжи, умалчивают о чем-то, приукрашивают события, — одним словом, не говорят всей правды. Кто-то с легкостью покупается на ложь, а кто-то мгновенно ее распознает. Вопрос лишь в том, разоблачит ли он врунишку публично или предпочтет оставить свое знание в секрете. Эксперты в сфере эзотерики рассказали, какие имена носят женщины с самой невероятной интуицией — обмануть их попросту невозможно.

Вера

Имя Вера считается не самым простым — его обладательницы наделены очень сильным характером. Поддерживать с ними общение сложно, поскольку они оказывают на собеседника мощное энергетическое влияние. Ему трудно противиться. Но еще сложнее что-нибудь утаить от этой женщины — интуиция у Веры просто феноменальная.

Обладательница имени постоянно прислушивается к внутреннему голосу, но это не мешает ей также ориентироваться на разум.

Удивительным образом у Веры прекрасно получается сочетать эти оба начала — и рассудок, и шестое чувство. Они помогают ей принимать правильные решения, видеть подводные камни и ловко обходить их.

Екатерина

Женщина, нареченная этим именем, помешана на карьере. Она имеет для Екатерины колоссальное значение. Порой обладательница имени готова пожертвовать личной жизнью для того, чтобы добиться желаемой должности. К счастью, интуиция безошибочно подсказывает ей, как мудро и гармонично совместить дом и офис.

В сложные моменты жизни Екатерина прислушивается к голосу интуиции.

Только тщательно взвесив все «за» и «против», она приходит к однозначному решению. В дальнейшем выясняется, что шестое чувство Катю не подвело — последовав его подсказкам, она неизменно оказывается в выигрыше.

Юлия

Обладательница этого имени — настоящая непоседа. Нередко Юлия сначала делает что-то, а потом уже думает. Слушать свою интуицию она учится далеко не сразу. Бывает, что мысль о том, как нужно было бы поступить в той или иной ситуации, проносится в голове женщины, но она отмахивается от нее. Лишь потом Юля понимает, что следовало прислушаться к внутреннему голосу.

Несколько раз оказавшись в такой ситуации, обладательница имени больше не игнорирует свою интуицию.

Как правило, шестое чувство дает о себе знать в во взаимоотношениях с другими людьми — Юля способна предугадать, как поведет себя близкий человек, а также безошибочно «считывает» новых знакомых и решает, стоит ли продолжать общение.