Их называли самой красивой парой СССР: кто разбил сердце Светлане Светличной (фото)
Роковая блондинка хлебнула немало горя.
Светлана Светличная считается одной из самых красивых актрис эпохи СССР. Но мало кто знает, какое горе ей пришлось пережить несколько лет назад.
Еще в студенчестве Светличная влюбилась в своего сокурсника Владимира Ивашова. Он покорил ее с первого взгляда: красавец с аристократической внешностью, пронзительными глазами и идеальными чертами лица. К тому моменту Ивашов уже был известен по фильму «Баллада о солдате». Чувство Светличной оказалось взаимным — актер не мог не обратить внимания на эффектную красавицу, похожую на европейку. В начале 60-х они сыграли свадьбу, и вскоре у них родился старший сын Алексей.
Актеров называли самой красивой парой Советского Союза и не могли на них налюбоваться. Казалось, их счастье будет вечным, но в середине 90-х в их семье произошло несчастье. Ивашов скончался в возрасте 55 лет из-за язвы желудка. Сердце Светличной было разбито. После его смерти она пыталась создать новые отношения, но это ни к чему не привело.
В 2006 году Светлана Афанасьевна пережила еще одну трагедию — умер ее младший сын Олег. Теперь у актрисы остался только старший наследник Алексей.