Их называли самой красивой парой СССР: кто разбил сердце Светлане Светличной (фото)

Светлана Светличная считается одной из самых красивых актрис эпохи СССР. Но мало кто знает, какое горе ей пришлось пережить несколько лет назад.

Еще в студенчестве Светличная влюбилась в своего сокурсника Владимира Ивашова. Он покорил ее с первого взгляда: красавец с аристократической внешностью, пронзительными глазами и идеальными чертами лица. К тому моменту Ивашов уже был известен по фильму «Баллада о солдате». Чувство Светличной оказалось взаимным — актер не мог не обратить внимания на эффектную красавицу, похожую на европейку. В начале 60-х они сыграли свадьбу, и вскоре у них родился старший сын Алексей.

Актеров называли самой красивой парой Советского Союза и не могли на них налюбоваться. Казалось, их счастье будет вечным, но в середине 90-х в их семье произошло несчастье. Ивашов скончался в возрасте 55 лет из-за язвы желудка. Сердце Светличной было разбито. После его смерти она пыталась создать новые отношения, но это ни к чему не привело.

В 2006 году Светлана Афанасьевна пережила еще одну трагедию — умер ее младший сын Олег. Теперь у актрисы остался только старший наследник Алексей.