Онкология и отказ от спорта: трагическая судьба самой красивой пары фигурного катания СССР

Людмила Пахомова и Александр Горшков начали свою карьеру в 60-х. Первое время им не удавалось добиться успеха, но благодаря постоянным тренировкам и упорному труду они стали известны сначала на весь СССР, а после — и на весь мир.

Прославленному дуэту покорился не один чемпионат Европы и Мира. Они, как казалось публике, легко справлялись с любыми сложностями и каждый раз шокировали зрителей новыми элементами, которые до сих пор не использовал ни один спортсмен. Спустя несколько лет совместной работы они стали мужем и женой, а в 1976 году узнали, что поедут на Олимпиаду.

Долгие тренировки и упорство привели фигуристов к победе. Но после этого они решили уйти на пенсию, оставив каток. Спустя несколько лет Пахомова узнала, что у нее рак лимфатической системы. Звезда предпочла не лечить страшное заболевание, просто доживая оставшиеся дни и полностью смирившись с судьбой.

Горшков же не смог согласиться с позицией жены. Он пытался ее переубедить, но не смог ничего сделать. На 36 лет чемпион пережил свою избранницу. И в память о ней так больше и не вышел на лед.