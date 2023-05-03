Их лучше не злить: топ 3 самых мстительных женщин по знаку Зодиака

Око за око, зуб за зуб - этого древнего закона некоторые люди придерживаются и в наше время. Столкнувшись с обидой, предательством, изменой они сразу же начинают строить план хитроумной и хладнокровной мести. По словам астрологов, чаще всего мысли о жестокой вендетте приходят в голову представительниц определенных знаков зодиака. Лучше не переходить им дорогу - иначе крупных неприятностей не миновать.

Телец

На первый взгляд женщина-Телец - само спокойствие и невозмутимость. Бровью не поведет, если кто-то в общественном транспорте наступит на ногу и не извинится, в лице не изменится, если коллега подставит перед руководством. Но не стоит думать, что представительница земной стихии проглотит обиду и виновнику все сойдет с рук.

Дама-Телец придерживается мнения, что месть - блюдо, которое необходимо подавать холодным.

И будьте уверены, к рецепту и изготовлению этого блюда она подойдет с изобретательностью бывалой хозяюшки. Поэтому, когда пробьет день и час вендетты, обидчик будет сыт по самое горло и сильно раскается в содеянном.

Лев

У огненных знаков и темперамент соответствующий, поэтому нет ничего удивительного в том, что Львицы входят в список самых мстительных дам в гороскопе. Задеть чувства гордой представительницы этого знака - проще простого, достаточно даже неосторожного, косого взгляда в ее сторону, чтобы она замыслила недоброе.

В отличие от женщины-Тельца, откладывает возмездие в долгий ящик Львица не станет.

В тот же день она устроит обидчику такое шоу, что тот будет находиться под впечатлением еще долгое время. Выступление будет показательным, в присутствии посторонних, чтобы все наверняка уяснили - с уроженкой этого знака шутки плохи.

Скорпион

В каждой даме-Скорпионе скрывается настоящая фурия, которая просыпается всякий раз, когда кто-то обидит ее или ее близкого человека. Она не станет выяснять, чем вы там руководствовались, какие мотивы вами двигали - просто выдвинет против вас всю “тяжелую артиллерию”, и тогда спасайся, кто может. В гневе уроженка водного знака поистине страшна.

В некоторых случаях женщина-Скорпион может отложить свою месть до лучших времен, тщательно продумать ее и нанести удар в спину обидчика, когда тот меньше всего того ожидает.

До этого момента она вполне способна изображать доброго друга, улыбаться и поддакивать, а потом резко измениться и устроить персональный апокалипсис.