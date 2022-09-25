Их лучше не злить: 3 знака Зодиака, которым не стоит попадаться под горячую руку

В раннем детстве человек не контролирует свои эмоции: смеется и вопит от восторга, плачет от боли, кричит и разбрасывает игрушки, когда ему что-то не по вкусу. С возрастом мы учимся брать себя в руки в сложные моменты и стараемся держать лицо в любых обстоятельствах, однако получается это не у всех. Некоторые знаки зодиака испытывают трудности с управлением гневом - рассказываем, о ком идет речь.

Овен

Люди, рожденные под знаком Овна, производят на окружающих впечатление настоящих душек. Общительные, веселые, энергичные - кажется, что с ними всегда будет так же легко и комфортно. Однако пусть внешность уроженцев огненного знака вас не обманывает - стоит Овна хоть чем-нибудь задеть, как он превращается в злобную фурию. При этом трансформация происходит настолько неожиданно, что собеседник даже понять не успевает, когда и где он накосячил. Овен вспыхивает в мгновение ока и обрушивает на обидчика всю свою ярость, причем не только в виде обвинений и оскорблений, он еще и ударить может в пылу гнева.

Поэтому с ним нужно держать ухо востро.

Близнецы

Представители воздушного знака известны своим непостоянством, их настроение порой меняется чаще, чем погода за окном. Вот только если для того, чтобы определить, брать ли с собой зонтик, достаточно выглянуть в окно и посмотреть прогноз погоды, то предугадать плохое расположение духа Близнецов не представляется возможным. Впрочем, никакой зонтик не способен защитить от гнева уроженцев этого знака - в не слишком приятные моменты своей жизни они дают полную свободу эмоциям. Могут и поплакать, и покричать, и ножкой потопать, если что-то задело из тонкую и чувствительную натуру.

А еще они обожают капризничать и манипулировать.

Скорпион

Вот уж кто поистине страшен в гневе, так это Скорпион. При этом представителям водного знака вовсе необязательно кричать так, чтобы дрожали стены - одного лишь выразительного взгляда им достаточно, чтобы у собеседника затряслись поджилки. Впрочем, если Скорпион посчитает нужным, он устроит сцену, но разобрать, сколько в ней будет искренних эмоций, а сколько игры на публику, не смог бы даже Станиславский.