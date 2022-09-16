Их лучше не злить: 3 знака Зодиака, которые страшны в гневе

Управление гневом - навык, который дано освоить далеко не всем. Не каждый человек способен держать себя в руках в конфликтной ситуации, но, как правило, резкие и грубые высказывания, а то и использование кулаков, приводят к плохим последствиям. Астрологи считают, что вспыльчивость свойственна определенным знакам зодиака. Они не сдерживают себя в выражении негативных эмоций, и находиться рядом с ними в минуты гнева бывает по-настоящему опасно - если не для физического, то для ментального здоровья точно. Рассказываем, о ком идет речь.

Овен

Рейтинг самых вспыльчивых знаков без Овна - все равно что салат “Цезарь” без сухариков. Представители огненного знака, если их задеть, вспыхивают мгновенно и обдают своим жаром всех вокруг. Овен не станет стесняться в выражениях, направленных в адрес обидчика, а если дело совсем труба, может и посуду побить, и предметы с полок на пол обрушить. Однако вспышки гнева у уроженцев знака завершаются достаточно быстро, а через пять минут они и вовсе могут забыть, что буквально только что на кого-то кричали и топали ногами.

Нанесенную им обиду Овны тоже достаточно легко и великодушно прощают.

Рак

Люди, рожденные под знаком Рака, как правило, достаточно спокойные и уравновешенные - но это в том случае, если их не задевать. Если кто-то нанесет представителям знака серьезную обиду, мгновенно об этом пожалеет. Раки проживают негативные эмоции очень бурно - как минимум продолжительную истерику они уж точно устроят.

Необходимо также помнить, что представители водного знака обладают хорошей памятью.

Они никогда не забывают обид и предательств. Даже если Рак продолжит общаться с человеком, который причинил им сильную боль, тот быстренько сам сбежит - уж больно холодно и подчеркнуто формально с ним будут обращаться.

Скорпион

Скорпионы - обладатели прекрасной интуиции. Это хорошо для них, но плохо для людей, которые решаются на подлость или обман. Уроженцы водного знака способны быстро раскусить того, кто замыслил против них какую-то подлость, и, поверьте, мало ему не покажется. Скорпионы вряд ли станут распыляться на скандалы и истерики, зато спланируют такую коварную и хладнокровную месть, что обидчик запомнит этот урок до самой старости.