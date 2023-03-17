Их лучше не разочаровывать: эти знаки Зодиака никогда не прощают обид

Обиды - неприятная, но, увы, неизбежная часть повседневной жизни. Порой мы сами не замечаем, что наше поведение или неосторожно сказанные слова кого-то задели. А обиженный человек будет еще долгое время хранить в душе неприятные чувства и припомнит их обидчику при первом удобном случае. По мнению астрологов, чрезмерная ранимость и злопамятность свойственным определенным знакам зодиака. В их присутствии стоит внимательнее следить за тем, что говоришь и что делаешь.

Лев

Уроженцы огненного знака убеждены, что весь мир вращается вокруг их скромных персон. Самооценка у Львов - ого-го, эго огромное и в то же время необыкновенно хрупкое. Любой косой взгляд заставляет знак нервничать и злиться.

Разумеется, Лев не может позволить себе демонстрировать свои негативные чувства - никто не должен знать, что его можно чем-то серьезно задеть. Но в глубине души затаит смертельную обиду и поклянется отомстить.

При этом представитель огненного знака может выйти из себя и раньше, если хорошенько его раздраконить. Правда, можно тут же пожалеть об этом - в ярости Лев поистине страшен и беспощаден.

Скорпион

Рядом со Скорпионом даже дышать нужно с осторожностью. Этому знаку нет равных в умении усмотреть тайный смысл в любом неосторожном чихе и сделать вывод - это диверсия, направленная на Его Скорпионейшество.

Внешне представитель водного знака останется таким же холодным и невозмутимым, как обычно, но в голове у него начнет разрабатываться план жестокой мести. Скорпион хорошо знает чужие слабые места, куда можно ударить побольнее.

Особенно тяжко приходится бывшим возлюбленным этого знака. Если расставание произошло не по инициативе Скорпиона, он сделает все, чтобы вчерашний партнер пожалел о своем решении.

Козерог

В отличие от Льва и Скорпиона, представитель земного знака не питает лютой ненависти к тому, кто нарушил свое слово или обманул его доверие. Козерог не станет вынашивать планы вендетты и насылать порчу.

Он просто-напросто вычеркнет человека из своей жизни, так, словно его никогда там не было. И такая реакция порой бывает куда более действенной и болезненной, чем скандалы и нескрываемое желание отомстить.

Козерог не станет выслушивать оправданий, давать вторых, третьих и десятых шансов. По его мнению, если человек один раз поступил некрасиво, он непременно сделает так же в будущем. Лучше уж сразу избавиться от хлопот.