Их клип «Веревки» вызвал дикий скандал: что стало с группой NikitA

В 2009 году дуэт NikitA шокировал общественность своим откровенным клипом на песню «Веревки». В нем солистки Дарья Астафьева и Юлия Кавтарадзе представали совершенно обнаженными: их тела были всего лишь прикрыты черными прямоугольниками в интимных местах.

К тому времени девушки уже не раз участвовали в откровенных фотосессиях для мужских журналов и снимались в довольно раскованных клипах, но «Веревки» стали настоящей «бомбой». Девушек даже приглашал к себе легендарный издатель журнала Playboy Хью Хефнер. Но вскоре после этого дуэт распался — девушки поняли, что дальше им не по пути.

Сейчас они по-прежнему популярны на родине, но жизнь их сложилась совсем по-разному. Юлия Кавтарадзе продолжает появляться на обложках журналов в качестве фотомодели и, по слухам, думает о карьере телеведущей. В личной жизни у нее тоже все хорошо: вместе с мужем Андреем она воспитывает дочь Маргариту.

А вот ее экс-коллега ни с кем отношения сейчас не поддерживает, ее сердце свободно. Она начала сольную карьеру певицы, а также известна как актриса и телеведущая. Мечтает Дарья Астафьева и о том, чтобы снять собственное кино, ведь в свое время, еще до выхода на сцену, она закончила режиссерский факультет.