Их как будто отксерокопировали: Крутой показал фото своей мамы в молодости

У народного артиста России и именитого композитора только две страсти — музыка и мама. Такие мысли приходят на ум после недавней публикации Игоря Крутого о той, кто подарила ему жизнь.

В честь 89-летия своей матери музыкант разместил в личном блоге трогательное видео. На нем слайдшоу из детских фотографий Крутого и его родительницы Светланы Семеновны под лиричную песню Лары Фабиан и Анжелики Варум.

Невозможно не заметить, как композитор похож на своего «мамчика», как он ее называет. Еще больше трогают проникновенные слова артиста. Крутой рассказал, что она с достоинством выдерживает все испытания (смерть мужа и реабилитация после сложного перелома ноги в США) и что глаза его «вечно молодой и красивой мамы» по-прежнему горят, когда ей дарят одежду.

Музыкант восхитился неизменной жаждой жизни и железным характером Светланы Семеновны и пожелал ей здоровья. Публикация артиста растрогала подписчиков до слез. «Комок в горле, слезы в глазах. Так нежно и проникновенно о маме... Игорь Яковлевич, ваша мама прекрасный человек!» — написали в комментариях. Некоторые поклонники даже принялись слагать стихи в ее честь.