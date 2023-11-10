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Их дети его обожают: иностранцы плюются от самого популярного российского мультфильма

10 ноября 2023 13:00
Их дети его обожают: иностранцы плюются от самого популярного российского мультфильма

У самих-то рыльце в пушку.

Мультфильм «Маша и Медведь» наделал много шума не только в России, но и в мире. В Италии хулиганку Машу сделали чуть ли не национальной героиней.

При этом нельзя не заметить: персонаж выдался противоречивый и характерный. И если россияне любят Машу, потому что «она наша», то многие за рубежом нещадно критикуют мультик.

Родители юных зрителей уверены, что Маша учит баловаться, учит невоспитанности и вседозволенности. Дети, которые смотрят на ее шалости, воспринимают их как норму и становятся такими же.

Для такой позиции, правда, есть критика и контраргументы, которые излагают российские фанаты анимационного шедевра.

«”Маша и Медведь” учит плохому, советские мультфильмы — пропаганда. А чему учат их “Том и Джерри”, тот же Дисней? Скажем, “Белоснежка”. Чему хорошему учит этот мультфильм?» — негодуют пользователи Сети

Их дети его обожают: иностранцы плюются от самого популярного российского мультфильма
Фото: Кадры из мультсериала «Маша и Медведь» (2009-2018)
Карина Гончарова
Карина Гончарова
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