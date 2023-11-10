Их дети его обожают: иностранцы плюются от самого популярного российского мультфильма

Мультфильм «Маша и Медведь» наделал много шума не только в России, но и в мире. В Италии хулиганку Машу сделали чуть ли не национальной героиней.

При этом нельзя не заметить: персонаж выдался противоречивый и характерный. И если россияне любят Машу, потому что «она наша», то многие за рубежом нещадно критикуют мультик.

Родители юных зрителей уверены, что Маша учит баловаться, учит невоспитанности и вседозволенности. Дети, которые смотрят на ее шалости, воспринимают их как норму и становятся такими же.

Для такой позиции, правда, есть критика и контраргументы, которые излагают российские фанаты анимационного шедевра.