Их было сотни: вас изумит, коллекционированием чего был одержим Олег Даль

Олег Даль прославился десятками ярких ролей, а зрители до сих пор преклоняются перед его талантом. При этом даже самые преданные поклонники не знают о настоящей страсти артиста, который посвящал все свое время коллекционированию.

Дело в том, что во время каждой рабочей поездки или путешествия звезда экрана старался непременно приобрести фигурку бегемота. Даль был уверен, что эти животные отличаются грациозностью и изяществом, поэтому не отказывал себе в удовольствии пополнить коллекцию. И в итоге за годы жизни в его квартире накопились сотни игрушечных бегемотов разных размеров.

О своем пристрастии актер старался никому не рассказывать. Даже его вторая супруга Татьяна Лаврова признавалась, что далеко не сразу узнала о пристрастии мужа. И была очень удивлена, увидев квартиру Даля, похожую на галерею искусств или сувенирный магазин.