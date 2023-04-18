Их брак был обречен: не поверите, какого красавца женила на себе Татьяна Тарасова

Татьяна Тарасова охотно дает интервью на тему фигурного катания, а вот о личной жизни говорить не любит. Тем не менее известно, что именитый тренер не раз была замужем, но наследниками так и не обзавелась.

Впервые фигуристка отправилась в ЗАГС с Алексеем Самойловым, сыном народного артиста Евгения Самойлова. Супруги прожили вместе всего лишь два года. Позднее красавец-актер признался, что этот брак был обречен с самого начала.

По словам Самойлова-младшего, Тарасова никогда не ставила семью на первое место.

Важнее всего для спортсменки были тренировки и гастроли, поэтому она почти не появлялась дома. В конце концов возлюбленные поняли, что не могут быть счастливы вместе, и разошлись.

После этого Самойлов женился на француженке по имени Элен, но и эта история любви закончилась разрывом. Тарасова же пыталась построить семью со спортсменом Василием Хоменковым, а последним ее мужем стал пианист Владимир Крайнев.