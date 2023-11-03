Их боятся произносить все астрологи: 10 слов, которые притягивают неудачу

Речь человека отражает его чаяния и мысли. Порой мы сами не замечаем, как произносим те или иные слова, не понимаем, зачем используем различные понятия. Оказалось, некоторые из них могут иметь потайной смысл и провоцировать трагедии и драмы.

Астрологи уверены, что слово «плохой» обижает ангела-хранителя. Не рекомендуют эзотерики говорить «не могу», чтобы не ставить самому себе палки в колеса на пути к вершинам. Произнося «устал», человек лишается жизненных сил. Негативной энергии полно и слово «черт», призывающее нечистую силу, как и досадное «проклятие».

Никогда не говорите «никогда», иначе вас ждут лишь новые преграды и трудности. Избегать стоит и слова «дурак» — так вы оправдываете чужие проступки. Упоминание «невезучего» в жизни не принесет никому удачи. Если хотите добиться успеха, не произносите также слова «безнадежно» и «тоска».