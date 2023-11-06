Их боялась даже Ванга: самые опасные знаки зодиака

Возле дома знаменитой прорицательницы при ее жизни скапливались настоящие очереди. Люди хотели узнать свое будущее и помочь близким. Ванга обладала невероятным даром предвидения, делая точные прогнозы. Однако она была не готова принять каждого, кто к ней обращался.

С обладателями некоторых знаков зодиака прорицательница предпочитала не иметь никаких дел. Ванга считала их по-настоящему опасными.

Так, Скорпионов провидица недолюбливала из-за их жестокости и противоречивого внутреннего мира. Она считала, что узнать прошлое и будущее таких людей невероятно сложно, ведь сама судьба мешает этому. Кроме того, знаменитая пророчица верила, что Скорпионы сами обладают сверхъестественными способностями.

Точно так же она говорила и по поводу Львов.

Ванга недолюбливала представителей этого знака зодиака, так как внутри них живет хаос, с которым невозможно справиться. Такие люди буквально сносят все на своем пути.

Ясновидящая предпочитала не работать и с Рыбами. Ванга заявляла, что их напрасно списывают со счетов, называя слабыми. На самом деле такие люди — опытные психологи, которые могут манипулировать обществом. А еще они сами способны предвидеть будущее, поэтому на них можно было не тратить своих сил. Об этом пишет The Voice.