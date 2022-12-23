«Игрушку» с Пьером Ришаром пересняли спустя 46 лет: новые герои вызовут смятение

Легендарная комедия «Игрушка» с Пьером Ришаром в главной роли вышла на экраны в 1976 году. Фильм практически сразу же стал мировой классикой, однако не так давно продюсеры решили выпустить его новую версию. И так в мировом прокате оказалась картина «Новая игрушка» режиссера Джеймса Юта.

В обновленной версии роль «игрушки» исполняет Жамель Деббуз, известный зрителям по картине Люка Бессона «Ангел А». Мальчика же, который становится его «хозяином», играет Симон Фалю.

Как отмечают критики, картина не претендует на славу оригинала, а всего лишь пересказывает знаменитую ленту. Джеймс Ют не может похвастаться такой же смелостью, как Франсис Вебер, который в своей картине активно критиковал капитализм и желание людей жить в комфорте. Новая версия отличается «беззубостью» и не вызывает у зрителей никаких эмоций.

При этом пользователи Сети также не остались в восторге от картины. По их мнению, «Игрушку» не стоило переснимать, а Юту необходимо было подойти с большим уважением к оригиналу.