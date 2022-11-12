«Играли» в любовь за огромные суммы: сколько в месяц получали звезды «Дома-2»

Никому неизвестные парни и девушки, приходившие на «Дом-2», быстро становились звездами. Но со славой к героям шоу приходили и внушительные гонорары.

Бывший участник проекта, Стас Тура, признается, что средняя месячная зарплата в проекте составляла около 1000 долларов в месяц, а сам Тура получил 200 тысяч рублей. Самые высокооплачиваемые участники – Ольга Рапунцель, Саша Харитонова, Саша Гозиас – имели зарплату в 250 тысяч.

Также герои телестройки получают гонорары за рекламные контракты, которые они подписывают с продюсерами.

На проекте есть и система штрафов – 5 тысяч придется заплатить за мат в эфире, штрафуют и за драки, разговоры о политике, алкоголь и использование соцсетей до 11 вечера – ночью герои шоу могли спокойно сидеть в интернете и совершать телефонные звонки.