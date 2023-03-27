Играла матерей только в кино: почему Наталья Гундарева осталась бездетной

Наталья Гундарева считалась одной из самых талантливых актрис своего поколения. Артистке доставались роли матерей, с которыми она справлялась блестяще. Однако в реальности у Гундаревой никогда не было родных детей.

Актриса была замужем трижды. Первым избранником Натальи Георгиевны стал признанный режиссер Леонид Хейфец. Их не смущало, что супруг был старше жены на 14 лет. Хейфец и Гундарева жили счастливо, однако детьми обзаводиться не спешили — оба строили карьеру. По некоторой информации, ради одной из ролей актриса сделала аборт. Вскоре ее брак с режиссером распался.

Вторым избранником Гундаревой стал актер Виктор Корешков, но их отношения не были идеальными, поэтому о детях не шло и речи. В третий раз актриса вышла замуж за артиста Михаила Филиппова. Они мечтали о ребенке, но, видимо, было уже поздно.

Вполне возможно, что аборт, сделанный Гундаревой в молодости, и стал причиной ее бесплодия. Впрочем, актриса не расстраивалась и признавалась, что всю свою невыраженную любовь она вложила в театр.