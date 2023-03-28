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Играл не только нечисть: в хите 90-х главную Бабу-Ягу СССР не указали даже в титрах

28 марта 2023 07:45
Играл не только нечисть: в хите 90-х главную Бабу-Ягу СССР не указали даже в титрах

Любимый многими актер предстал в неожиданном образе.

Георгий Милляр известен как главный сказочный злодей. Актер не раз играл нечисть: особенно он полюбился публике в образе Бабы-Яги в картинах Александра Роу. Для поклонников артист навсегда остался той уродливой старушкой, однако на его счету есть и совсем другие амплуа.

Звезда экрана нередко играл второстепенных персонажей, но, по словам критиков, даже эпизодические роли мог превратить в подлинный шедевр. Одно только появление Милляра на экране не оставляло зрителей равнодушными.

Многие из них не ожидали увидеть знаменитость в хите 90-х под названием «Убийство свидетеля».

В бандитской драме, снятой Эдуардом Гавриловым по повести Юрия Маслова «Каракурт», актер воплотил цветочника. Эта роль была такой незначительной, что имя Милляра даже не указали в титрах. К слову, это одна из последних картин с участием народного артиста.

Играл не только нечисть: в хите 90-х главную Бабу-Ягу СССР не указали даже в титрах
Фото: кадр из фильма "Убийство свидетеля" (1990), кадр из фильма "Огонь, вода и... медные трубы" (1967), кадр из фильма "Варвара-краса, длинная коса" (1969)
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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