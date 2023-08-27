Играет в «Универе» из-за долгов: экранный Валя раскрыл правду о бедственном положении

Александр Мартынов за всю свою карьеру исполнил только одну заметную роль, но она принесла ему известность по всей стране. В комедийном сериале «Универ. Новая общага» он сыграл ботаника Валентина. В скором времени выйдет продолжение проекта и актер снова появится на экране, хотя и вынужденно.

По словам самого Мартынова, участие в «Универе» сыграло с ним злую шутку.

Теперь все режиссеры видят его только в амплуа заучки, подкаблучника и маменькиного сынка, а продюсеры не любят актеров, которые слишком долго играли в одном сериале. Новых предложений о работе он практически не получает. Об этом он рассказал на YouTube-шоу «PROжизнь».

Александру приходится продолжать съемки в «Универе», чтобы кормить семью и выплачивать ипотечный кредит. Хотя о потраченных на этот проект годах актер не жалеет, справедливо заключая, что у всего есть свои плюсы и минусы.