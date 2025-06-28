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«Игра в кальмара» может продолжиться после финального третьего сезона — правда, в немного другом виде

28 июня 2025 07:00
«Игра в кальмара» может продолжиться после финального третьего сезона — правда, в немного другом виде

Возможно, об истории Сон Ки Хуна мы все-таки узнаем гораздо больше, чем планировалось.

До выхода последнего третьего сезона «Игры в кальмара» остается всего ничего, но у создателей хитового сериала от Нетфликса, кажется, резко изменились планы накануне большой премьеры. Несколько месяцев назад, сразу после релиза второго сезона «Игры в кальмара» в декабре, режиссер Хван Дон Хек заявлял, что теперь с шоу уж точно будет покончено — сам он за время работы над проектом дошел до тотального изнурения, а свалившаяся на него мировая слава только усугубила ситуацию.

Теперь же, однако, у Хека есть идея для продолжения уже ставшего культовым шоу — вот только о событиях после третьего сезона мы уже не узнаем.

Хван Дон Хек хочет снять спинофф «Игры в кальмара»

«Игра в кальмара» может продолжиться после финального третьего сезона — правда, в немного другом виде

Возможно, режиссер все-таки поддался уговорам Нетфликса, которому уж точно не хочется отпускать один из своих главных хитов после всего лишь трех сезонов — теперь Хек подумывает о том, чтобы все-таки расширить историю и снять спинофф-сериал «Игры в кальмара». Как недавно рассказал режиссер, сейчас он оценивает возможности для другого шоу, в котором расскажет о событиях, произошедших между первым и вторым сезонами.

По словам Хека, сюжет сконцентрируется на Сон Ки Хуне, который станет охотиться на вербовщиков игр, но в целом какое-то внимание будет уделяться и тому, чем занимались те же вербовщики или капитан Пак в это же время. При этом Хек подчеркнул, что третий сезон точно станет финальным, а сам он будет рассматривать идеи только для спиноффов и приквелов.

Спинофф круто изменит всю задумку «Игры в кальмара»

Кадр из сериала «Игра в кальмара»

Хотя поклонники будут всеми руками за создание еще одного сериала, а Нетфликс найдет способы профинансировать проект, потенциальный спинофф будет сильно отличаться от оригинального сериала — хотя бы тем, что в нем уже не будет самих игр.

Даже если новое шоу расскажет о событиях, происходящих с уже знакомыми всем героями, главному элементу «Игры в кальмара» там места уже не найдется. Тем не менее, у приквела или даже сиквела такой проблемы не возникнет — кроме того, такие проекты смогут расширить вселенную «Игры в кальмара», рассказав о других существующих играх или игроках предыдущих лет.

К слову, «Игра в кальмара» стала рекордсменом Нетфликса еще за несколько дней до выхода финального сезона — о том, какими цифрами и наградами сериал может похвастаться уже сейчас, мы рассказывали здесь.

Фото: Кадры из сериала «Игра в кальмара»
Виолетта Ефимова
Виолетта Ефимова
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